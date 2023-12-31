حمادة هلال يصور "المداح 4" في القاهرة والفيوم ومي سليم تنضم للجزء الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان حمادة هلال، تصوير مشاهده في الجزء الرابع من مسلسل "المداح" بين القاهرة والفيوم.

وتدور معظم أحداث المسلسل في الفيوم، بالإضافة إلى بعض المحافظات المقرر التصوير بها خلال الفترة المُقبلة.

وانضمت مؤخرا الفنانة مي سليم لأسرة العمل الذي يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين، بينهم: الفنان فتحي عبدالوهاب والفنان دياب والفنان حمزة العيلي والفنانة صفاء جلال، بالإضافة إلى ظهور بعض أبطال الأجزاء الأول والثاني والثالث والممتدة أدوارهم للجزء الرابع وآخرين مشاركين كضيوف شرف بطريقة "فلاش باك".

وقد بدأ المخرج أحمد سمير فرج في تصوير المشاهد الأولى من "المداح 4" يوم 10 ديسمبر الجاري، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024.

مسلسل "المداح 4" بطولة النجم حمادة هلال والنجم فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، صبحي خليل، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، صفاء جلال، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة (صباح إخوان) للمنتج صادق الصباح .