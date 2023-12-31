إيحاءات جنسية وسرقة.. اتهامات طاردت نجوم غناء في 2023‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طاردت الاتهامات عددا كبيرا من نجوم الأغنية في عام 2023، وعلى رأسها السرقة وتقديم أغاني تضمنت إيحاءات جنسية، ووصل الأمر إلى حد حجب بعضها عقب طرحها على موقع يوتيوب.

وتصدرت النجمة روبي، قوائم تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرحها أغنية "3 ساعات متواصلة"، عبر قناتها على موقع يوتيوب.

وطارد الأغنية، التي كتب كلماتها ووضع لحنها عزيز الشافعي، اتهام بأنها تتضمن إيحاءات جنسية، خاصة المقطع الذي تقول فيه "أول ساعة هروقك/ تاني ساعة هشوقك / تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك".

على وضعنا

واجه النجم محمد رمضان، أزمة الاتهام بالسرقة والتعدي على حقوق مؤدي أغاني المهرجانات محمود بدر، بعد ساعات من طرحه أغنية بعنوان "على وضعنا"، يشاركه الغناء بها المطرب الشعبي أحمد عدوية، ونجله محمد عدوية.

محمود بدر، نجح في حجب الأغنية، بعد طرحها على القناة الرسمية للفنان محمد رمضان، قبل أن يوافق على عودتها، بعد التصالح وحصول "رمضان" على إذن باستغلالها، مع وضع اسم "بدر" في الفيديو كليب.

يلا مع عبدالله

حذفت إدارة موقع يوتيوب، أغنية "يلا مع أبو عبدالله" التي طرحها الملحن والموزع الموسيقي ماذ عبدالغني السيد، من موقع يوتيوب، بناء على طلب شركة "ناي فور ميديا" التي يملكها الفنان عمرو دياب، بعد 3 أيام من طرحها.

ونجح ماذ، في إعادة طرح الأغنية، التي وصفها بأنها أول أغنية بتقنية الذكاء الإصطناعي، بعد حوالي شهر من حجبها.

العقد

دخلت المطربة اللبنانية إليسا، في صراع قضائي، بسبب أكثر من أغنية، وفي مقدمتها "العقد"، التي قامت شركة "وتري"، بمخاطبة إدارة موقع يوتيوب، ونجحت في حجبها بدعوى ملكيتها لحقوقها.

وبسبب أغنية "أنا وبس"، تنازعت المطربة اللبنانية، في ساحات المحاكم، مع الشاعر أحمد ماضي، والملحن زياد برجي، عقب طرح الاخير لحن الأغنية نفسها، مصحوبا بكلمات أغنية "وبطير".

افتكرلك إيه

فجر المنتج الكبير محسن جابر، مفاجأة قوية عن أغنية "افتكرلك ايه"، عقب الجدل الذي أثاره ملحن الأغنية عمرو مصطفى، عقب إعلانه عن رغبته في تقديم الأغنية بصوت أم كلثوم، بتقنية الذكاء الاصطناعي.

محسن، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، قال: "أغنية أفتكرلك إيه، أغنية قديمة، وموجودة على موقع يوتيوب، والإنترنت، بصوت المطربة شيرين عبد الوهاب".

تصريح المنتج محسن جابر، جاء بعد شهور من تسريب أغنية بعنوان "ماضينا"، بصوت المطربة شيرين عبد الوهاب، عبر موقع يوتيوب، لها نفس كلمات ولحن أغنية "أفتكرلك إيه"، التي طرحت مؤخرا، بصوت المطربة مي فاروق.

الملحن عمرو مصطفى، واجه أيضا أزمة قوية مع ورثة كوكب الشرق، بسبب "افتكرلك إيه"، قبل تراجعه عن استغلال صوتها، وصورتها، وطرحه الأغنية بصوت المطربة مي فاروق.

أغنية "افتكرلك إيه"، من ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي.