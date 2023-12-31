موعد ومكان عزاء والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

رحلت عن عالمنا والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل، صباح اليوم الأحد، وشيعت جنازتها عقب صلاة الظهر.

الشاعر محمد عاطف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "والدة الصديق أحمد، توفاها الله اليوم، وتم تشييع جنازتها عقب صلاة الظهر، ودفنت في مقابر الأسرة بالسادس من أكتوبر".

وتابع "ويقام العزاء غدا الاثنين، في قاعة الروضة بمسجد المشير طنطاوي، في التجمع الخامس".

الموزع أحمد عادل، تعاون مع أهم رموز الأغنية، ومنهم عمرو دياب، هاني شاكر، تامر حسني، مصطفى شوقي، حكيم، مسلم، كما تولى توزيع الرباعيات التي قدمها حمادة هلال، في مسلسل "المداح".