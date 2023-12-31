شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وحميد الشاعرى يحييان حفل ليلة رأس السنة في القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجمان مدحت صالح وحميد الشاعرى، حفل ليلة رأس السنة اليوم الأحد في أحد فنادق القاهرة، احتفالاً بالعام الجديد ومن المقرر أن يقدم الثنائى خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن فى ليلة رأس السنة.

قدم النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 2 بدار الأوبرا المصرية سبتمبر الماضى، الذي رفع شعار "كامل العدد" عددا من أغانى كوكب الشرق أُم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الجمهور، منها "أنت عمري" و"بعيد عنك" و"أمل حياتي" و"فكروني".

يذكر أن مدحت صالح أحيى الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو الماضي، وقدم النجم مدحت صالح خلال الحفل الأوبرا أغانى للراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية "مصر التى فى خاطرى".

وكان الكابو حميد الشاعري، أحيا مؤخرًا، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدم عددًا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة منها "عيني" و"لون فستانك" و"وين ايامك وين" و"هو انتي"، واختتم حفله بأغنية "جلجلي".