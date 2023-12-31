بلوك شيك وأناقة مميزة..نسرين طافش تبهر الجمهور بإطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة السورية نسرين طافش على الجمهور بأناقتها المعتادة على الجمهور حيث نشرت صور لها عبر حسابها الخاص ظهرت فيها بلوك مميز إرتدت فيه توب باللون الأبيض ذات عنق عالي مع سروال أسود ضيق، وسترة شيك باللون الأبيض والأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، أثارت نسرين طافش حماس الجمهور لأحدث اعمالها وهو فيلمها القادم "بنقدر ظروفك" إلى جانب الممثل المصري أحمد الفيشاوي، حيث شاركت مع الجمهور مقاطع فيديو عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي كشفت فيها كواليس تصوير بعض المشاهد بالإضافة إلى صور تجمعها بالفيشاوي و علقت قائلةً: "كواليس فلم (بنقدر ظروفك) مع نجوم العمل تأليف : سمير النيل ، إخراج : أيمن مكرم، مع مجموعة من النجوم المتألقين، احمد الفيشاوي،مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر ابو ليلة، مع كوكبه من نجوم الكوميديا".

