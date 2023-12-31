بالصور- خالد علامة ووالده راغب علامة يقضيان وقت ممتع في أجواء عائلة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - أطل خالد علامة، إبن الفنان اللبناني راغب علامة على الجمهور والمتابعين إلى جانب والده في صور نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان وهما يستمتعان بوقتهما في العطلة بأجواء عائلية مليئة بالفرح.



وكان وصف خالد علامة والدته مصممة المجوهرات جيهان علامة بأنها أشبه بشقيقة له منها كأم، كدليل على العلاقة القوية التي تربطهما.

و نشر خالد صورة جمعته بوالدته وشقيقه لؤي علامة، فتوسطت الوالدة الشابين وأرفق الصورة بتعليق :"هي كأخت أكثر"، ذاكراً أنهم يتواجدون في اليونان.

