- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - أطل خالد علامة، إبن الفنان اللبناني راغب علامة على الجمهور والمتابعين إلى جانب والده في صور نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان وهما يستمتعان بوقتهما في العطلة بأجواء عائلية مليئة بالفرح.
وكان وصف خالد علامة والدته مصممة المجوهرات جيهان علامة بأنها أشبه بشقيقة له منها كأم، كدليل على العلاقة القوية التي تربطهما.
و نشر خالد صورة جمعته بوالدته وشقيقه لؤي علامة، فتوسطت الوالدة الشابين وأرفق الصورة بتعليق :"هي كأخت أكثر"، ذاكراً أنهم يتواجدون في اليونان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- خالد علامة ووالده راغب علامة يقضيان وقت ممتع في أجواء عائلة مميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.