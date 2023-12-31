بالصور- مجموعة رائعة من الساعات يمتلكها ستيف هارفي.. لن تصدقوا أسعارها الخيالية

ميرنا وليد - بيروت - يعتبر المذيع الأمريكي الشهير ستيف هارفي من أكثر المشاهير أناقةً وترتيباً عالمياً، حيث تتميز ملابسه بالشياكة والأناقة والتناسق في الألوان فهو ذو ذوق عالي جداً من حيث الملابس وخاصة البدلات الرسمية.



لكن الحلقة الناقصة في أي لوك أنيق أو أي إطلالة شيك في عالم الموضة هي ساعة اليد والتي يعتبرها خبراء الموضة أهم جزء لإطفاء رونق الرقي على البدلة أو الملابس، وبما أن ستيف هارفي شخص خبير بالبدلات والإطلالات الأنيقة فإذاً يملك مجموعة مميزة من ساعات اليد التي تحمل أسماء عالمية.

إليكم مجموعة ساعات اليد الموجودة في حوذة سنيف هارفي وأسعارها التي تفوق المتوقع:

ساعة Rolex Day-Date 40 Yellow Gold Ruby Bezel/Dial يبلغ سعرها 284 864$

ساعة Cartier Santos Hand Wind 18kt Rose Gold Skeleton Dial يبلغ سعرها 47500$

ساعة Rolex Daytona Cosmograph يبلغ سعرها 419950$

ساعة Patek Philippe World Time Automatic Greem Dial يبلغ سعرها 112000$

ساعة Patek Philippe Automatic Chronograph Platinum يبلغ سعرها 182455$

ساعة Rolex Day-Date 40 Black W/Baguettes Dimond Dial 18k Yellow Cold يبلغ سعرها 61270$

ساعة Exalibur The Knights Of The Round Table III يبلغ سعرها 230770$

ساعة Hublot Classic Fusion Chronograph Automatic يبلغ سعرها 8260$

ساعة Richard Mille RM03 يبلغ سعرها 246414$

كما ولأولاده حصة في ساعات اليد باهظة الثمن فإبنته لوري تمتلك ساعة Cartier Panthere De Cartier Dianmond White Dial يصل سعرها إلى 25700$