بالصور- باجواء عائلية مليئة بالسعادة..حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد إبنته

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري حمدي الميرغني صور عائلية له جمعته بزوجته وغبنته غبر حسابه الخاص،وظهر فيها أثناء إحتفاله بعيد ميلاد إبنته بأجواء من الفرح والحب، معايداً إياها بالقول: "عيد ميلاد جميلتي"، وتفاعل الجمهور مع منشور حمدي معايدين إبنته بهذه المناسبة.

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وفي وقت سابق، شارك الممثل المصري حمدي الميرغني صوراً جمعته بزوجته وإبنتهما، بمناسبة أول يوم دراسي للابنة، وعلق حمدي الميرغني على المنشور بدعاء لإبنته حيث قال: "اللهم ياسامع الداعين، ويامعطي السائلين، يامجيب المضطرين سهل لبنتي سُبل الخير والعلم، اللهم علمها وفهمها، ورُدها موفورة العقل والفهم".

