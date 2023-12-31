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ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري حمدي الميرغني صور عائلية له جمعته بزوجته وغبنته غبر حسابه الخاص،وظهر فيها أثناء إحتفاله بعيد ميلاد إبنته بأجواء من الفرح والحب، معايداً إياها بالقول: "عيد ميلاد جميلتي"، وتفاعل الجمهور مع منشور حمدي معايدين إبنته بهذه المناسبة.
وفي وقت سابق، شارك الممثل المصري حمدي الميرغني صوراً جمعته بزوجته وإبنتهما، بمناسبة أول يوم دراسي للابنة، وعلق حمدي الميرغني على المنشور بدعاء لإبنته حيث قال: "اللهم ياسامع الداعين، ويامعطي السائلين، يامجيب المضطرين سهل لبنتي سُبل الخير والعلم، اللهم علمها وفهمها، ورُدها موفورة العقل والفهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- باجواء عائلية مليئة بالسعادة..حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد إبنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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