شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى: أغرب صدفة.. اليوم مرور 40 يومًا على وفاة صلاح أخويا وليلة عيد ميلادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان شريف رمزى، متابعيه بصور تجمعه بشقيقه الراحل صلاح عبر حسابه على تويتر، بعد مرور 40 يومًا على وفاته.

وكتب شريف رمزى، قائلا: "أغرب صدفة لا يمكن كنت أتخيلها إن النهاردة يكون يوم 40 صلاح أخويا الله يرحمه ويصادف إنه يبقي نفس يوم ليلة عيد ميلادي الله يرحمك يا حبيبي يا صلاح ويجمعنا بيك في الجنة اللهم عافه واعفُ عنه اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا عذاب يارب".



شريف رمزى

ورحل صلاح رمزى عن عالمنا الشهر الماضى، بعد معاناه مع المرض و دخوله في غيبوبة لأكثر من سنة، وتلقى العزاء شقيقه الفنان شريف رمزى ومن النجوم الذين حضروا العزاء هانى رمزى وأحمد فهمي وحسين فهمي وأحمد زاهر وابنته ليلى زاهر ودينا فؤاد عمرو محمود ياسين وعمرو عبد العزيز وامير شاهين والمنتج أحمد عبد العاطي والكاتب محمد حفظي والمنتج وائل عبد الله ومحمد أحمد السبكي وشيكو ومحمود عبد الغفار وتامر حسني.

كما حضر كل من: مى نور الشريف كريم فهمي و محمد محمود عبد العزيز والمخرجة منال الصيفى ودرة ويسرا و دنيا عبد العزيز ومحمد العدل والمخرج معتز التوني ووليد فواز وهشام ماجد وخالد زكي وأحمد صيام وماجد المصرى وأشرف زكي وعمر السعيد و سهير رمزى و المخرج عماد قاسم والمخرج شادى علي و المنتج هشام عبد الخالق ودينا وهدى رمزى و الإعلاميين رامي رضوان وعمرو الليثي، و شيرى عادل و محمود عبد المغني والمنتج طارق الجنانينى ومحمد حماقي وحمدى بدر وشاندو وكريم محمود عبد العزيز والإعلامية مها الصغير و محمد كريم وريهام أيمن و وبشرى ويسرى اللوزى وماندو العدل وانجى وجدان.



شريف رمزى وشقيقه الراحل صلاح رمزى



شريف رمزى وشقيقه الراحل صلاح رمزى



شريف رمزى وشقيقه الراحل صلاح رمزى



شريف رمزى وشقيقه الراحل صلاح رمزى



شريف رمزى وشقيقه الراحل صلاح رمزى



شريف رمزى وشقيقه الراحل صلاح رمزى



شريف رمزى وشقيقه الراحل صلاح رمزى



شريف رمزى وشقيقه الراحل صلاح رمزى