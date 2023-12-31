شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الفيشاوى يروى كيفية قضاء ليلة رأس السنة عام 1990 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالعودة للزمن في نهاية عام 89، واحتفال بالعام الجديد واستقبال 1990، وفى فيديو قديم للنجم الراحل فاروق الفيشاوى، مع الإعلامية شهير شلبى، أوضح النجم الراحل كيف يقضى ليلة رأس السنة.

وقال فاروق الفيشاوى وقتها: "كل سنة ومصر كلها طيبة وأهد حدث رياضى وصول مصر كأس العالم وأفضل أغنية أحباب لوردة وهقضى رأس السنة مع مجموعة مع أصدقائى وكل سنة وجميع المصريين طيبين".

قدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوه"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سويًا ثنائى ناجحًا فى السينما.

انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها : فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" ، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان"، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، ، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام ، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عمل درامى، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.