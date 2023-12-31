بصورة رومنسية مع زوجها ألكسندر علوم..رحمة رياض تعلن حملها بطفبها الأول

ميرنا وليد - بيروت - فاجات الفنانة العراقية رحمة رياض وزوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم الجمهور بخبر مميز في نهاية العام، حيث شاركت رحمة صورة رومنسية لها مع زوجها ظهرت واضعةً يديها على بطنها المنفوخ كدلالة على حملها الأول وإنتظارهما مولودهما الأول في العام الجديد، كما وعلقت على المنشور بالقول: "فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا! تمنولنا الخير واحنا نتمنى الكم سنة سعيدة كلها حب وفرح وسلام".



وكانت شاركت رحمة رياض صوراً ومقاطع فيديو من كواليس تصوير الكليب الخاص بأغنيتها الأخيرة "حلو هالشعور"، وظهرت بلوك كاجوال أنيق، إرتدت فيه توب من الجينز الأزرق، مع سروال واسع باللون البيج، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، وعلقت رحمة على المنشور بالقول: "صارلي هواي ما منزله صور وهاي الصور كان لازم تنزل من زمان، كواليس أغنية حلو هالشعور، شنو أكثر جزء بالأغنيه تحبونه؟!".

