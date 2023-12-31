ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة أصالة صورة لها عبر حسابها الخاص مع الجمهور، عايدتهم من خلالها بمناسبة حلول العام الجديد، وعلقت عليها بكلمات من الإمتنان والشكر حيث قالت: " كل عام وأنتم بخير، راحت سنه حلوه وصعبه ومنّ قلب كلّ اللي مرق مرقنا متل ماحملنا أحداث بشعه كمان فيه إيد تانيه طبطبت علينا بهدايا على شكل بشر دخلوا حياتنا ينوروها ينضفوها ياخدونا معهم رحله جديده بهالسنه الجديده اللي بدعي ربّي تكون فيها بداية عداله لكلّ الموجوعين بهالعالم ويحفظ أوطاننا وعوائلنا وحبايبنا ويهدي قلوب البشر كلهم ويعمّ الخير وتكبر المحبّه ونعيش بسلام مانزعل لو ابتسمنا وماننقهر لو فرحنا ونعيش الأيام الجايه بسعاده وإستقرار كلنا شركاء الحياة وكلّ سنه وكلنا سالمين".



كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة حلول العام الجديد..أصالة توجه رسالة سكر وإمتنان لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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