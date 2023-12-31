بعد صورتهم الأخيرة..هل عاد تامر حسني و بسمة بوسيل بسيل إلى بعضهما!

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني صور عائلية عبر حسابه الخاص مع الجمهور بمناسبة السنة الجديدة، وظهر فيها إلى جانب أولاده وزوجته السابقة الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، إلا أن ما لفت الأنظار هو إحتضان تامر لـ بوسيل ما جعل الجمهور يتساءل إذا عاد الإثنان إلى بعضهما في العام الجديد، لكن خبر عودتهما لم يتم إثباته أو نفيه.



وفي وقت سابق، تحدثت بسمة بوسيل عن طلاقها من تامر حسني مشيرة الى انه كان أصعب قرار في حياتها.

وقالت بسمة بوسيل ببرنامج "دقيقة نفهم": "أصعب قرار خدته في حياتي هو الطلاق، وده لأنك بتبني حاجات لمدة سنين وفجأة تبقى شايف أنها لازم تتهد، والطلاق صعب لما بيبقى فيه أولاد". وتابعت متحدثة عن علاقتها مع تامر : "أنا والأولاد وأبوهم علاقتنا كويسة وكل اللي بيجمعنا هو الحب، ومش بالضروري إننا معرفناش نكمل كزوجين منبقاش نكمل كأصدقاء". وأضافت : "أنا بقعد كتير مع أولادي وباخد رأيهم مش علشان يحلوا معايا المشكلة، ولكن أنا بربي أولادي على البزنس، لأن المدارس مش بتعلمنا اللي الحياة بتعلمه لينا".

