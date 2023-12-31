شاهد.. ابن الفنان محمد عبده يلفت الأنظار بتصرف عفوي ومؤثر بعد حفل اليوبيل الماسي

في لفتة مؤثرة، قام عبد الرحمن، نجل الفنان الكبير محمد عبده، بتصرف عفوي أثار إعجاب الحضور بعد انتهاء حفل اليوبيل الماسي الذي أقيم للاحتفال بمسيرة والده الفنية الرائعة.

ظهر عبد الرحمن وهو يسير وراء والده محاولًا وضع الحطة على رأسه، معبرًا عن حبه وتقديره له. وكانت هذه اللحظة النابعة من القلب تعكس العلاقة القوية بين الأب وابنه، وتجسد الترابط العائلي والاحترام المتبادل.

وقد أشعل هذا التصرف المؤثر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداوله الناس وأعربوا عن إعجابهم بالعلاقة القوية والمحبة التي تجمع بين الأب وابنه. وأشادوا بتواضع الفنان محمد عبده وتربيته الحسنة التي أنتجت نجمًا مثل عبد الرحمن.