شريف رمزي يحيي ذكرى أربعين شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان شريف رمزي ذكرى الأربعين، التي توافق اليوم 31 ديسمبر الجاري لشقيقه صلاح رمزي.

ونشر شريف صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكشف شريف رمزي أن يوم أربعين شقيقه صلاح، هو نفس يوم عيد ميلاده، وعلق: "أغرب صدفة لا يمكن كنت أتخيلها إن النهاردة يكون يوم ٤٠ صلاح أخويا الله يرحمه"

وتابع: "يصادف إنه يبقى نفس يوم ليلة عيد ميلادي الله يرحمك يا حبيبي يا صلاح و يجمعنا بيك في الجنة اللهم أبدله داراً خير من داره وأهلاً خيراً من أهله، اللهم عافه واعفُ عنه، اللهم ارزقه لذة النظر لوجهك الكريم اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهم بدل حبنا له و وجعنا على فراقه صبراً وقوة على تحمل الحياة يارب نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة".

ورحل صلاح رمزي يوم 22 نوفمبر الماضي بعد صراع مع المرض.



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