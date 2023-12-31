هاني رمزي يهنئ جمهوره بـ العام الجديد 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان هاني رمزي جمهوره بمناسبة العام الجديد 2024.

ونشر رمزي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "نشكر ربنا على كل اللي فات وعلى كل اللي جاي وإن شاءالله تكون سنة خير وبركة وسعادة على كل الناس".

ومن ناحية أخرى تعاقد الفنان هاني رمزي، على مسلسل "بدون مقابل" وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان المقبل والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعد مسلسل "العائدون" هو آخر أعمال هاني رمزي الفنية، والذي شارك في موسم دراما رمضان 2022، ولعب بطولته الفنان أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، محمد ممدوح، صالح عبد النبي، ميدو عادل، أحمد الأحمد، هاجر الشرنوبي، صبري عبدالمنعم.



View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/C1hObFbtJOk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرأ أيضا:

معامل البحر الأحمر تُعلن عن فتح باب التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج "اللودج" وتُرحب بمشاريع دول آسيا

إيرادات السبت.. "أبو نسب" الأول و"كارت شحن" في المركز الثالث