نور: "ما بدنا ننسى صلاتنا للشعب الفلسطيني والسوداني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية نور جمهورها بمناسبة العام الجديد 2024، وتمنت السعادة للشعب الفلسطيني.

ونشرت نور صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"

وعلقت: "مع كل سنة جديدة فيه باب أمل جديد، بتمنى السعادة والصحة والستر للجميع وما بدنا ننسى كل إنسان موجوع أو بحاجة لصلاتنا وخصوصًا الشعب الفلسطيني والسوداني".

وأضافت نور قائلة: "كل سنة وأنتوا سالمين".

يذكر أن آخر أعمال نور اللبنانية طهورها كضيفة شرف بمسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.

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