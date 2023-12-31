شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيي حفل رأس السنة في أبو ظبى ووائل جسار في 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد كبير من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي لإحياء حفلات غنائية ضخمة احتفالاً برأس السنة 2024 وذلك بمناطق متفرقة سواء محلية أو عربية، إذ يحيى النجم تامر حسنى حفلاً غنائيًا ضخمًا في مدينة أبو ظبى الإماراتية بصحبة فرقته الموسيقية، واستقبل الجمهور الإماراتى تامر حسنى بالترحاب الشديد، خصوصًا بعدما كان معتكفًا لفترة بسبب أحداث غزة.

كما يحيي الفنان وائل جسار حفلاً غنائيًا في القاهرة، وتحديدًا في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بصحبة الفنان الشعبى عمر كمال، ومن المقرر أن يحيي عمر كمال الفقرة الأولى ويليه وائل جسار.

كما يحيي رامي صبري حفل رأس السنة داخل إحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة كما يحيي المطرب مصطفى حجاج حفلاً غنائيًا داخل إحد الأماكن الشهيرة بمدينة الشيخ زايد في نفس اليوم.