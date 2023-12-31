شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كارى تواصل الاستمتاع بإجازتها السنوية بمفردها فى أسبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية ماريا كاري على عكس المتوقع لا تنشغل بالتحضير للحفلات في الوقت الحالي الذى ينحصر ظهورها فيه على ظهورها وهى تتجول في أنحاء مدينة أسبن حسب موقع "ديلى ميل" الذى أكد أنها تواصل الاستمتاع برحلات التسوق خلال تلك الفترة من العام، وذلك بمفردها بعد الانفصال الأخير عن بريان تاناكا.



ماريا كارى

هذا وكانت التقطت عدسات المصورين عدة صور للمغنية العالمية ماريا كاري وهى تسير بإطلالة مميزة - فى وقت سابق - خلال رحلتها السنوية التي تحتفل فيها بعيد الميلاد إلى أسبن، وذلك بعدما انفصلت عن صديقها السابق التي ارتبطت به طيلة سبع سنوات، وهو بريان تاناكا.

ورغم صداقة ماريا كارى الطويلة بصحبة صديقها إلا أنهما لم يعلنا عن علاقتهما إلا منذ عام 2016 أي قبل 6 أعوام، قبل انفصالهما بالأسبوع الماضى.

يذكر أن ماريا كارى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 واستطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من اهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، وأصبحت ذات شعبية جارفة ولديها عشاق من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز الأغنيات التى قدمتها ماريا كارى: "all i want for christmas is you" و"we belong together" و"obsessed" و"one sweet day"، وغيرها.