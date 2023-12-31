شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الإعلامية كاريمان حمزة من مسجد السيدة نفيسة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، والتي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض .

كاريمان حمزة إعلامية ومقدمة برامج مصرية، عملت في البرامج الدينية بالتليفزيون منذ عام 1970 وحتى 1999 والدها هو الدكتور عبد اللطيف حمزة أستاذ الصحافة بكلية الإعلام.

بدأت عملها بتقديم برنامج للأطفال بعنوان «قرآن ربي»، قدمت أكثر من 1500 حلقة تلفزيونية على مدار تاريخها الطويل مع مختلف علماء الدين الإسلامي ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ محمد الغزالي والشيخ محمد متولي الشعراوي، فضلا عن تأليفها لكتب عديدة منها: لله يازمري - نيجار والغابة - سيد الخلق. كما قدمت العديد من البرامج مثل: الرضا والنور - بالحق أنزلناه وبالحق نزل - كلمة طيبة.