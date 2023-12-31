بلقيس في نجاح مستمر وأغنيتها "شذكرك بيا" تكسر حاجز المليون في هذا الوقت القياسي

ميرنا وليد - بيروت - تواصل أغنية الفنانة اليمنية بلقيس الاخيرة "شذكرك بيا" بتحقيقها نجاحاً كبير، حيث كسرت الأغنية حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب، بعد خمسة أيام على طرحها، حيث وصلت مشاهداتها إلى أكثر من مليون و 35 ألف مساهدة حتى الأن.



أغنية "شذكرك بيا" هي أغنية رومانسية من كلمات حازم جابر، ألحان مصطفى الربيعي، توزيع موسيقي حسام الدين، وتقول كلماتها:

"قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية

اجيت تشوف دمعاتي تتشمت لك شوية

من تلقاني مكسورة وليل نهار مقهورة

تتوضح لك الصورة الملامح جنها مو هيا

بلكي اتوسل بقلبك واندم وامشي بدربك

وابجي وارجع لحبك واريد شوية حنية

قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية

بيا حبك شسوى؟ اتنفس صرت قوة

بلوة وانت مو يمي ومن وياي هم بلوة

بعشرتي وياك ندمانة روحي وردة ذبلانة

حسني انا انسانة حبي الك مو نزوة

عليا تدور الحجة منك بعد شترجى

انت تغيرت فجاة وقلبك صار مو هوا

قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية".

