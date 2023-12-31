بالصور- بلوك أسود أنيق..مايا دياب تستعرض رشاقتها بالكروب توب

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب باخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت مايا بلوك رائع ومميز إرتدت فيه كروب توب باللون الاسود مليئ بالريش الأسود ذات اكمام طويلة وواسعة كشفت من خلاله عن منطقة البطن، ونسقت معها تنورة متوسطة الطول باللون الاسود، وتركت شعرها منسدلاً مع مكياج حاد اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت هنأت مايا دياب الإعلامية السعودية لجين عمران على مشروعها الجديد، الذي أبصر النور وشهد تحقيق حلمها.

وكتبت مايا دياب معلقة على منشور لـ لجين، شاركت فيه صوراً من خط أزياء أطلقته، قائلة :"ألف مبروك يا حبيبة قلبي، خطوة بمحلها لايقة فيكي وبذوقك، بتستاهلي كل النجاح وتحققي كل أحلامك.. وكتير حبيت التصاميم الرائعة اللي بتشبهك".

