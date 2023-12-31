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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي على الجمهور بلوك كاجول شتوي مميز من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وإرتدت ميرفا توب باللون الأبيض من الصوف مع سروال من الجينز الواسع ومعطف طويل وواسع باللون الرمادي ووضعت على رأسها قبعة تاركةً شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، وعلقت معايدةً المتابعين بحلول السنة الجديدة قائلةً: "سنة سعيدة للجميع،تمنياتنا بالصحة والسلام للعالم في العام القادم".
وكانت فاجأت ميرفا قاضي متابعيها بنشرها صورة إلى جانب رجل وسيم، في منطقة يُعتقَد أنها في تركيا، على شاطئ البحر، وقد لف يده على خصرها وبدت في غاية السعادة، وذلك في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، مكتفية بتعليق مقتضب عبارة عن رمز تعبيري لقلب أحمر، الأمر الذي دفع متابعيها للتساؤل ما إذا كانت ميرفا وجدت أخيراً حب حياتها.
وانهالت على منشور ميرفا التعليقات المشيدة بها والتي حملت في أغلبها تهنئة لها مع رموز تعبيرية لقلوب حمر، كان أبرزها من الممثلة اللبنانية رولا شامية، لكنها ما لبثت أن منعت خاصية التعليقات، ربما لأن بعضها قد تضمّن كلاماً قد أزعجها.
كانت هذه تفاصيل خبر بلوك كاجوال شتوي..ميرفا قاضي تبرز جمالها في أحد شوارع أثينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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