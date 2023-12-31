بفستان قصير لامع..داليدا خليل تستعرض أنوثتها ورشاقتها بلوك رائع

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ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عيون الجمهور بأخر إطلالتها من خلال صور عبر حسابها الخاص عايدتهم من خلالها بحلول العام الجديد، حيث ظهرت بلوك أنيق إستعرضت من خلاله أنوثتها وجمالها، فإرتدت فستان قصير وضيق باللون البيج الفاتح اللامع ذات اكمام طويلة، مزين بالسلاسل عند منطقة الصدر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، وعلقت داليدا بالقول: "عام جديد، بداية جديدة، عقلية جديدة، تركيز جديد، بداية جديدة، نوايا جديدة، نتائج جديدة.
...سنة جديدة سعيدة 2024 ".
وكانت سحرت داليدا خليل الجمهور بإطلالتها من الإمارات العربية المتحدة بلوك كاجوال رائع، وإرتدت داليدا توب باللون الأبيض مع سروال جينز أزرق ضيق، ونسقت معهما سترة من الجينز الأزرق، وقبعة حمراء، وتركت داليدا شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
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