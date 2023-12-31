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إجمالي إيرادات فيلم Aquaman 2: and the Last Kingdom منذ طرحه

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم Aquaman 2: and the Last Kingdom إيرادات مرتفعة نسبيًا منذ طرحه في دور العرض المصرية قبل ما يقرب من عشرة أيام، وتنافس مع 17 فيلما أجنبيا آخر في شباك التذاكر المصرية.

 إجمالي إيرادات فيلم Aquaman 2 ، منذ طرحه بالسينمات، 3,927,804 جنيهًا.

 

 قصة فيلم Aquaman 2

تدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم، عندما يسعى أكومان للقضاء على بلاك مانتا بعد محاولته للسيطرة على اتلانتس، لكن يستعين أكوامان بمساعدة شقيقه أورم الملك السابق لـ أتلانتس، لحماية المملكة من قوة رايدنت الأسود الأسطوري. 

 

أبطال فيلم Aquaman 2

 يعد فيلم Aquaman 2 من إخراج: جيمس وان، وبطولة: جايسون موموا، بن أفليك، باتريك ويلسون، تيمويرا موريسون، يحيى عبدالمتين.

فيلم Aquaman 2
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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