انطلاق ملتقى «روح الخط العربى الدولى الرابع»

ياسر رشاد - القاهرة - بمشاركة 121 فنانًا مصريًا وعربيًا..

شهد المركز الثقافى بطنطا، يوم السبت، انطلاق فعاليات «ملتقى روح الخط العربى الدولي» فى دورته الرابعة، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، استمرارًا للاحتفاء باليوم العالمى للغة العربية، ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

افتتح الملتقى كل من د. وليد رجائي–مدرس أشغال الخشب بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، د. حسن طه أستاذ التصميم بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، وشارك به 105 فنانين من مختلف المحافظات المصرية، بالإضافة إلى 16 فنانا من دول عربية مختلفة.

وتنوعت الأعمال ما بين التيار الأصيل للخط العربى الذى يشمل الأنواع التقليدية للخطوط العربية ومنها الثُلث، الفارسي، الكوفى والديواني، والاتجاهات الخطية الحديثة التى تعتمد على الخط العربي، والحروفية فى مختلف المجالات الفنية كالنحت، التصوير، والخزف، وكذلك الفنون التى تستلهم من الخط العربى عبر وسائل تقنية أخرى كالجرافيك، والطباعة الرقمية.

كما شهد الملتقى عرض فيلم وثائقى عن الفنان الراحل محمد حمام «شيخ الخطاطين»، تخليدًا لذكراه ومساهمته فى إعداد جيل من الخطاطين داخل مصر وخارجها.

واختتم اليوم بتكريم الفنانين المشاركين بمنحهم شهادات تقدير، وكذلك أعضاء لجنة التحكيم د.عيد يونس، د.وائل القاضي، الخطاط شيرين عبد الحليم، والفنان حسن البططى.

ويضم الملتقى عددًا من الفعاليات منها ورش عمل متنوعة، ومتخصصة فى الخط العربي، بالإضافة إلى ندوة فنية بعنوان «الخط العربى بين الأصالة والاتجاهات الفنية المعاصرة فى الفن التشكيلي».

حضر الافتتاح كل من الفنان د. سعيد عبد القادر، د. مجدى الحفناوي، والفنان سيد عثمان، والفنانين أعضاء لجنة التنظيم حامد على فرج، محمد عابدين، وشيماء أبو الدهب، وبرئاسة الفنان والخطاط فتوح سنبل، ونخبة من الخطاطين والفنانين التشكيليين وطلاب مدارس الخط العربى.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى حتى 11 يناير المقبل بقاعة المعارض بالمركز، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، فى ضوء حرص هيئة قصور الثقافة على تنمية ورعاية الموهوبين فى مجال الخط العربي، وحفاظًا على الهوية الثقافية.