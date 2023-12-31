مسلسلات رمضان 2024.. منافسة قوية بين نجوم الفن بالماراثون القادم

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت مجموعة من نجوم الفن بتصوير مسلسلات رمضان 2024 والمفترض طرحها للجمهور خلال السباق الرمضاني المقبل، والذي يعاصر منافسة شديدة بالعديد من الأعمال المتنوعة والتي تختلف بين الكوميدي والاجتماعي والأكشن والتاريخي.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بيت الرفاعي

بدأ تصوير مسلسل "بيت الرفاعي" للفنان أمير كرارة الأسبوع الماضي استعدادًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

والمسلسل من بطولة أمير كرارة وصفاء الطوخي، منهم ميرنا جميل، أحمد رزق، سيد رجب، دنيا المصري، عايدة رياض، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، ويعد المسلسل من تأليف بيتر ميمي، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل حق عرب

انطلق الفنان أحمد العوضى في تصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "حق عرب" الأسبوع الماضي.

ومسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

مسلسل صيد العقارب

وتعود الفنانة غادة عبدالرازق للتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمسلسل "صيد العقارب"، والذي انطلق تصويره أمس.

ومسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.

مسلسل ألف ليلة وليلة

وينافس الفنان ياسر جلال في موسم رمضان 2024، من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة، والذي يضم كلًا من الفنانة ياسمين رئيس، شيري عادل، سامي مغاوري، وغيرهم، والعمل من إخراج إسلام خيري، ومن المقرر أن يسافر فريق عمل المسلسل إلى المغرب لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

وانتهت الفنانة مي عمر منذ فترة من تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد نعمة الأفوكاتو.

ويعد مسلسل نعمة الأفوكاتو ثاني بطولات مي عمر المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث كانت أولى تجاربها في البطولة المطلقة من خلال مسلسل لؤلؤ، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وتقدم مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبوعلب، تقدمه لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامي، ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

يشارك فى بطولة "نعمة الأفوكاتو" بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عددًا من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

مسلسل عتبات البهجة

يقوم الفنان يحيى الفخراني بتحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "عتبات البهجة"، والمقرر أن يبدأ تصويره في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة.

مسلسل الكبير أوي 8

ويقدم الفنان أحمد مكى خلال شهر رمضان المقبل الجزء الثامن من مسلسل الكبير، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بأجزائه المختلفة.

ومسلسل "الكبير أوى 8" من بطولة أحمد مكى ورحمة أحمد وأمينة خليل ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد وسماء إبراهيم ومصطفى غريب وحسين حجاج، تأليف مصطفى صقر، إنتاج تامر مرسى، إخراج أحمد الجندى، وتعكف ورشة الكتابة على كتابة حلقات العمل حاليًا تحت إشراف أحمد مكي، حيث انضم إليهم مؤخرًا المؤلف أحمد سعد، والذي كتب بعض حلقات مسلسل "اللعبة".

مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل عتبات البهجة