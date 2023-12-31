قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لبورسعيد بأوبريت ومعرض فني

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حفلاً فنيًا، بقصر ثقافة بورسعيد ضمن البرنامج المعد للاحتفال بالعيد القومي للمدينة الباسلة، برعاية وزارة الثقافة.

لمحات بورسعيدية

بدأت الفعاليات بمعرض فني بعنوان "لمحات بورسعيدية"، افتتحه كل من المقدم حسام الدين أحمد، نائبا عن المستشار العسكري ببورسعيد، د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، د. جيهان المالكي مدير عام ثقافة بورسعيد، وتضمن أعمالا فنية تنوعت ما بين اللوحات والتصوير الفوتوغرافي والمجسمات، بمشاركة 25 فنانا وفنانة، إشراف الفنان محمد حافظ رئيس نادي التذوق البصري.

وعلى مسرح القصر قدمت فرقة بورسعيد المسرحية أوبريت استعراضي بعنوان "بكتب بدمي .. الوطن"، تدور أحداثه خلال فترة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، من خلال جواد حسني ابن محافظة البحيرة الذي تطوع بالكتيبة الجامعية خلال دراسته بكلية الحقوق، ليدافع عن مدينتي بورسعيد وبورفؤاد خلال فترة الاحتلال.

كما تناول الأوبريت أحداث أسر البطل من قبل القوات الفرنسية وسجنه فى بورفؤاد، ومحاولات تعذيبه كوسيلة للضغط عليه من أجل الحصول على أية اعترافات، ولكنه يفضل الموت على الحياة، فيكتب بدمه حديثا للوطن على حائط السجن، كما يستعرض الأوبريت بعض بطولات أبطال بورسعيد، وكيف تطورت المدينة بعد الاحتلال لتعود إلى سابق عهدها بفضل سواعد أبنائها.

أوبريت "بكتب بدمي .. الوطن" تأليف أسامة المصري، أداء تمثيلي محمد أبو النور، شادي حامد، سارة هاني، محمد جمعة، محمد ملوك، يوسف شكر، يوسف عادل، چنى ممدوح، استعراضات محمد صالح، وإخراج الفنان إبراهيم فهمي.

من ناحية أخرى، احتفلت الهيئة العام لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، السبت، بالعام الميلادي الجديد، بحفل فني أقيم بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة، وبمصاحبة فرقة طنطا للموسيقى العربية، ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات العرض الفني بعزف للنشيد الوطني، فيما قدمت فرقة طنطا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الفنان محمد حسين، باقة منوعة من أغنيات زمن الطرب الأصيل، حيث تغنى أعضاء الفرقة الموسيقية بأغنيات: "الأسامي، يا واد يا تقيل، على رمش عيونها، أنساك، النور مكانه في القلوب، دارت الأيام، إن راح منك يا عين"، بجانب ميدلي غنائي لأجمل أغنيات قيثارة الشرق الفنانة فيروز، كما وأختتم نجوم الفرقة الحفل الفني بغناء قصيدة "القدس"، وسط تفاعل وتصفيق كبير من جانب الحضور.

يذكر أن مسرح 23 يوليو بالمحلة قد شهد سهرة فنية، مساء الخميس الماضي، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، للاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وذلك بمصاحبة فرقة الكورال، وفريق الفنون الشعبية، والتي شهدت تقديم عدد من الأغاني الوطنية والعاطفية، بجانب العديد من التابلوهات الاستعراضية، التي عبرت عن شكل الفولكلور التراثي لمحافظة الغربية.