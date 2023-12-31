تامر حسني يثير الجدل بسبب هذه الصورة.. ما علاقة بسمة بوسيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثار الفنان تامر حسني جدلًا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر صورة تجمعه بطليقته بسمة بوسيل وأولاده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق تامر على الصورة: "كل سنة وأنتوا طيبين ويارب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية".

ومن جانبها علقت بسمة بوسيل على الصورة قائلة: "سنة سعيدة".

فيما جاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "إنتوا رجعتوا لبعض"، "ياريت تكونوا رجعتوا"، "كل سنة وإنتم طيبين" وغيرها من التعليقات

وأعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسمياً من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره.

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