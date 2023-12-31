أصالة في العام الجديد: "بدعي ربي تكون فيها بداية عدالة لكل الموجوعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة السورية أصالة نصري جمهورها بمناسبة العام الجديد 2024.

ونشرت أصالة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع"x"، وعلقت عليها: "راحت سنة حلوة وصعبة ومنّ قلب كلّ اللي مرق مرقنا متل ماحملنا أحداث بشعة كمان فيه إيد تانية طبطبت علينا بهدايا على شكل بشر دخلوا حياتنا ينوروها ينضفوها ياخدونا معهم رحلة جديدة".

وأضافت: "بهالسنة الجديدة اللي بدعي ربّي تكون فيها بداية عدالة لكلّ الموجوعين بهالعالم ويحفظ أوطاننا وعوائلنا وحبايبنا ويهدي قلوب البشر كلهم ويعمّ الخير وتكبر المحبّة ونعيش بسلام مانزعل لو ابتسمنا وما ننقهر لو فرحنا ونعيش الأيام الجاية بسعادة واستقرار كلنا شركاء الحياة وكلّ سنة وكلنا سالمين".

وفي حفل استثنائي مع نهاية 2023 وقبل ساعتين من استقبال العام الجديد 2024، تنقل شاشة "MBC مصر" الليلة في تمام العاشرة مساء على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض.

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