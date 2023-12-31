بعد أنباء عن انفصاله.. أول تعليق من الشاعر أيمن بهجت قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول البعض في الساعات الماضية، أنباء تفيد بانفصال الشاعر أيمن بهجت قمر عن زوجته إنجي عبد الحافظ.

وفي أول تعليق لأيمن بهجت قمر، كتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "فيه خبر نازل فيه تلميحات بسبب أغنية معرفش حد بالإسم ده، ياريت محدش يربط بين حياتي الشخصية والأغاني اللي بكتبها عشان فعلا الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب وكل الاحترام لكل الناس".

وأضاف: "وبالنسبة لأغنية المعنويات مرتفعة فيها جملة بتقول : مافيش خلاص حد له حاجة عندي، حبيت أوضح برضه إن دي طبعا مالهاش علاقه بالناس اللي ليهم عندي فلوس، وسنة سعيدة على الكل".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية "معرفش حد بالاسم ده" وأغنية "المعنويات مرتفعة" وهما ضمن أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد الذي يحمل اسم "مكانك" الذي طرحه على "أنغامي".

الأغنيتين من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر الذي اعتاد خلال السنوات الماضية المشاركة بألبومات "الهضبة" وهو التعاون الذي يحمل العديد من النجاحات معا.

يذكر أن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية "أهل الكهف" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ويشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم خالد النبوي، محمد ممدوح، محمود حميدة، غادة عادل، محمد فراج، بيومي فؤاد، والفيلم مقتبس من مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، إخراج عمرو عرفة.

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