شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تقضيها في البيت.. تعرف على أفضل 5 أفلام لليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية العام 2023 وسط استعدادات واحتفالات استقبال عام 2024، لتصبح الليلة هى الفرصة الأخيرة لاتخاذ كل القرارات وإنجاز الأهداف الممكنة قبل حلول العام الجديد، لكن بعيدًا عن كل هذه الالتزامات إذا قررت الاسترخاء والاستمتاع باحتفالات رأس السنة، فهناك الكثير من الأمور الترفيهية لقضاء هذه الليلة المميزة بهدوء.

وبغض النظر عن مكان وجودك في العالم، فإن ليلة رأس السنة الجديدة هي احتفال كبير، وإحدى الطرق المفضلة هي الشعور بالدفء في ملابس النوم ومشاهدة أحد أفضل أفلام ليلة رأس السنة المتنوعة ما بين أفلام كوميدية ورومانسية وكلاسيكية، وكذلك الأفلام المناسبة للعائلة، وفي هذا السياق نقدم من خلال هذا التقرير قائمة بأفضل 5 أفلام لقضاء ليلة رأس السنة بشكل مميز مع العائلة فى المنزل.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول مجموعة من الأشخاص من مختلف اﻷعمار والتوجهات والطبقات الذين تربطهم علاقات غرامية في عشية رأس السنة الجديدة.



New Years Eve

في عمر الواحد والعشرين، يقوم والد (تيم) بإخباره بسر عظيم تخفيه عائلته، وهو أن كل رجال العائلة لديهم القدرة على السفر عبر الزمن، مما يمكنهم من العودة لأي لحظة سابقة في حياتهم، أو أي حدث ليعيشوه مجددًا، ويصححوه إذا لزم الأمر، حتى يستقيم الأمر كما يريدون له أن يكون



About Time

في إحدى المدارس الثانوية، يحظى تروي بولتون الرياضي صاحب الشعبية الطاغية، والفتاة الموهوبة جابرييلا مورتيز بأدوار في مسرحية موسيقية تقدمها المدرسة، وتتنامى علاقتهما



High School Musical

تدور قصة الفيلم حول أربع صديقات ناجحات في أعمالهن يعشن في نيويورك، ويروي قصص حبهن وحياتهن الجنسية ويستكمل أحداث المسلسل التليفزيوني، الذي حمل نفس الاسم.



Sex and the City

(جاك هورنر) مخرج أفلام إباحية يلتقي صدفًة بـ (إيدي آدامز) الذي يعمل نادلًا بمطعم، ويجد أن (إيدي) شاب حسن المظهر، فيدفع به إلى مجال الأفلام الإباحية تحت اسم شهرة هو (ديرك ديجلر)، وسرعان ما يعلو نجم ( ديرك) ويعتلي قمة صناعة الأفلام الإباحية، لكن الغرور والمخدرات يحولا بينه وبين مَن حوله.