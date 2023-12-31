محمد عبده يمازح داليا مبارك خلال حفل موسم الرياض: بنتي الجاية بسميها داليا -فيديو

في إطار فعاليات موسم الرياض، أحد أبرز الأحداث الثقافية والترفيهية في المملكة، قدم الفنان العربي محمد عبده والفنانة داليا مبارك أداءً استثنائيًا في الليلة الثانية من حفلتيهما في اليوبيل الماسي.

وفي أثناء غنائهما سويًا، قام محمد عبده بمزاح طريف مع داليا مبارك، حيث قال لها: “البنت الجاية بسميها داليا”، ما أضفى جوًا مرحًا على الحفل وأثار ضحكات الحضور.

وعلقت داليا مبارك على هذه التجربة الفنية المميزة، قائلة: “ختام ٢٠٢٣ مع ابو نوره فنان العرب هذا اليوم من أجمل أيام حياتي، أنا ممتنة على هذه السنة بكل ما فيها من أيام حلوة ومطبات وتجارب. شكرًا ٢٠٢٣ وأهلاً بالسنة الجديدة ٢٠٢٤”.

وتأتي هذه اللحظات الطريفة والمميزة في إطار جو طربي استثنائي شهده الحفل، حيث تمتع الجمهور بأداء متميز من قبل الفنانين وتفاعل مثير مع أغانيهما.