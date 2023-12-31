بالصور.. "نجوم زمان" يحتفلون بليلة رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد ٢٠٢٤، وحرص عدد كبير من نجوم الفن قديما على الاحتفال بليلة رأس السنة

وفي صور تم تداولها على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ظهر "نجوم زمان" يحتفلون بليلة رأس السنة في حفلات جماعية وأجواء مبهجة

الخليج 365 يعرض لكم أبرز اللقطات لنجوم العصر الذهبي للسينما، منهم صورة تجمع أنور وجدي بزوجته ليلى فوزي، بجوارهم مريم فخر الدين وزوجها محمود ذو الفقار، وبجانبهما الفنان عمر الحريري والفنان سعيد أبو بكر الذي ظهر يحمل سلة فاكهة

وفي إحدى الصور تظهر الفنانة وداد حمدي مرتدية "ملاية لف" وخلفها شجرة الكريسماس

كما تظهر الفنانة كوكا والفنانة ليلى فوزي بجانب الفنان محمد فوزي وزوجته الفنانة مديحة يسري

وفي صورة أخرى تظهر الفنانة نيللي بجوار شجرة الكريسماس، على غلاف مجلة الكواكب

وفي صورة أخرى تظهر الفنانة صباح تحتفل بصحبة زوجها عازف الكمان الشهير أنور منسي