محمد عدوية: والدي أسطورة وعمرو دياب غنى من ألحاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان محمد عدوية خلال لقاءه في إذاعة ميجا إف إم مع المذيعة مارينا المصري، إن والده النجم أحمد عدوية أسطورة في عالم الغناء لن تتكرر

وتابع: "مع احترامي وتقديري لكل الموجودين على الساحة الغنائية، والدي ينفرد بخامة ونبرة صوت جعلته في مكانة منفردة"

وأكد عدوية أن النجاح بالنسبة له هو الإبداع والتاريخ، متابعا: "أنا بقدم مزيكا وأغاني بمزاج، وفي بدايتي قدمت أغنية الطيب أحسن وعجبت الجمهور، وكانت نقطة الانطلاق"

واستكمل: "أوجه الشكر لصديقي والمنتج ياسر حسانين الذي بذل مجهود معي منذ بدايتي وحتى الآن، وتقديمي ألحان في ألبوماتي تعود إلى رغبتي في توصيل أفكاري لجمهوري الذي اعتاد تقديم كل ما هو جديد مني، وألبومي المقبل سأقدم فيه أكثر من لحن يحمل طابع خاص ومختلف"

وأضاف: "البعض لا يعلم أنني لحنت لمطربين آخرين أيضا في مشواري منهم الهضبة عمرو دياب الذى قدمت له لحن اغنية "أنا دلوقتي" منذ حوالى 17 عام، وحققت نجاحا كبيرًا، وتشرفت بالعمل معه، كذلك أوجه التحية للكينج محمد منير الذى مازال يحتفظ بمكانته في عالم الغناء"

وتطرق الحديث عن نجله أحمد قائلا: محترف في كرة القدم، ويلعب في أحد النوادى حاليا، كما أن لديه موهبة كبيرة في العزف على الدرامز

وأشار إلى أنه سعيد بأغنية "على وضعنا" الذي قدمها مع والده والفنان محمد رمضان وحققت نجاحا كبيرًا، مضيفا: "رمضان فنان موهوب وتجمعني به صداقة شخصية منذ فترة كبيرة"

واختتم عدوية حديثه قائلا: "فيه مطربين بحب أسمعهم منهم أحمد سعد وبهاء سلطان ومحمد حماقي ورامي صبري"