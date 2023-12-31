فيديو| نانسي عجرم تفتتح حفل "ليلة نجمات العرب" بأغنية "آه ونص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأ منذ قليل حفل "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض.

وغنت الفنانة نانسي عجرم أغنيتها الشهيرة "آه ونص" وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي.

وطلت نانسي عجرم على جمهورها بإطلالة أنيقة، مرتدية "فستانًا" لامعا من اللون الأسود.

وغنت الفنانة أسما لمنور في بداية الحفل وتفاعل معها الجمهور السعودي.

يأتي الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تُقدم الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور، خلال السهرة خلال السهرة الاستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.

يُعرض حفل "ليلة نجمات العرب"، الأحد 31 ديسمبر الساعة 10:00 مساءً، على شاشة " MBCمصر".

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه احتفلت باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده، ومرور 60 عاما على مشواره الفني في حفلين أقيما مساء الجمعة والسبت الماضيين، ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، إلى جانب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، وعدد من نجوم ونجمات الفن في الوطن العربي، بينهم: أنغام وأصالة.

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