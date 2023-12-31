أحلام تبهر الجمهور السعودي بـ أغنية "تدري ليش أزعل عليك" في حفل ليلة نجمات العرب- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلت النجمة الإماراتية أحلام على الجمهور السعودي في حفل "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض.

وظهرت أحلام بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا أسود وزينته بالمجوهرات الألماس.

وأبهرت أحلام الجمهور السعودي بأغنيتها الشهيرة "تدري ليس أزعل عليك"، وسط تصفيق كبير وتفاعل جمهورها.

يأتي الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تُقدم الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور، خلال السهرة خلال السهرة الاستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه احتفلت باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده، ومرور 60 عاما على مشواره الفني في حفلين أقيما مساء الجمعة والسبت الماضيين، ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، إلى جانب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، وعدد من نجوم ونجمات الفن في الوطن العربي، بينهم: أنغام وأصالة.



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