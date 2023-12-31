فيديو|تركي آل الشيخ يحل ضيفاً في "بودكاست عمار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حلوله ضيفاً في برنامج "بودكاست عمار"، للمرة الأولى.

ونشر آل الشيخ، مقطع لمقتطفات من تفاصيل البودكاست، عبر حسابه بموقع "x"، وعلق بقوله: "أول بودكاست اعمله … واخترت أعمله مع أخوي الاعلامي الكويتي عمار تقي لإعجابي به ومايقدمه".

وأضاف آل الشيخ: "عمار الله يهديك بتسوي لويه".

وتضمن مقطع الفيديو بعضا من تصريحات رئيس هيئة الترفيه في عدد من الموضوعات كدور ولي العهد محمد بن سلمان في إنقاذ المملكة من براثن الفساد، وتقييم تجربته في الكرة المصرية، ورده على الهجوم الذي طال موسم الرياض.

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