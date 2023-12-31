فيديو| الجمهور يتفاعل مع أصالة في "سامحتك كتير" في حفل "ليلة نجمات العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غنت المطربة السورية أصالة نصري أغنيتها الشهيرة "سامحتك سامحتك"، في ليلة نجمات العرب، ضمن حفلات موسم الرياض.

وظهرت أصالة في الحفل مرتدية "فستان أسود، وبعد انتهاء أصالة من تقديم الأغنية، طلبت من جمهورها الغناء معها أغنيتها الشهيرة "سامحتك كتير".

وبدأت الحفل الفنانة أسما لمنور، وبعدها غنت نانسي عجرم "آه ونص"، ثم أغنية "تدري ليش أزعل عليك"، التي قدمتها النجمة الإماراتية أحلام، وبعدها أغنية"سامحتك سامحتك" للفنانة أصالة نصري.

يأتي الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تُقدم الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور، خلال السهرة خلال السهرة الاستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.

اقرأ أيضا:

فيديو| نانسي عجرم تفتتح حفل "ليلة نجمات العرب" بأغنية "آه ونص"

أحلام تبهر الجمهور السعودي بـ أغنية "تدري ليش أزعل عليك" في حفل ليلة نجمات العرب- فيديو