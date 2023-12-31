شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيي حفلاً غنائيًا احتفالاً برأس السنة في البحرين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم اللبناني راغب علامة حفلاً غنائيا، اليوم بمناسبة رأس السنة في البحرين، ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن فى ليلة رأس السنة.

ويعيش النجم اللبنانى راغب علامة انتعاشة فنية حيث، تألق فى جولته الغنائية بأمريكا وتألق النجم راغب علامة خلال حفله بمهرجان العلمين بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة، منها "بعشقك والحب الكبير وتعاليلي وفي كتير حلوين وقلبي عشقها ونسيني الدنيا وأنا اسمي حبيبك وافتكرك وأنت ناسيني وطب ليه كدة"، ورفع شعار كامل العدد.

ووجه النجم راغب علامة التحية للشاعر هانى عبد الكريم خلال حفله بمهرجان العلمين، وقال: "هاني كتبلي أغنية صعب تغيب عن عيني من أجمل اغاني حياتي، وارتدي راغب خلال الحفل نضارة ولوك جديد".

وقال النجم راغب علامة خلال صعوده على المسرح بمهرجان العلمين، إنه يشكر الشركة المتحدة على مجهودها في المهرجان، ويسعدني أن أكون وسط جمهوري وهنغني كل حاجة جديدة وقديمة.