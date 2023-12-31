شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما ينتظر عشاق السينما فى الشهر الأول من 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة ويسدل الستار على عام 2023، ويبدأ العام الجديد حيث ينتظر عشاق السينما الكثير من الأعمال المقرر طرحها في 2024 والذي يعض بها أجزاء جديدة من بعض الاعمال التي حظيت بشعبية كبيرة وإعجاب الكثيرين.

ونشرت الصفحة الرسمية لصحيفة Rotten Tomatoes الخاصة بالتقييمات، قائمة خاصة بالأعمال الأكثر انتظارًا للعام الجديد والتي تصدرها كل من masters of the air، وted، وexpats، وecho، و grimsburg.



الاعمال الاكثر انتظارا

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الثالث من Ted Lasso فى 15 مارس مع حلقات جديدة تنخفض أسبوعيًا بعد ذلك، وسيتكون الموسم من 12 حلقة.

تدور أحداث المسلسل حول نادى ريتشموند الصاعد حديثًا ويواجه السخرية حيث أن التوقعات الإعلامية تربطه على نطاق واسع بأنه الأخير فى الدورى الإنجليزى الممتاز ، وقد ذهب ناثان (نيك محمد)، الذى تم الترحيب به الآن باعتباره" الطفل الرائع"، للعمل من أجل روبرت (أنتونى هيد) فى وست هام يونايتد.

ويتولى روى كينت (بريت جولدشتاين) منصب مساعد المدرب فى نادى ريتشموند، جنبًا إلى جنب مع بيرد (بريندان هانت)، بينما يتعامل تيد (جايسون سوديكيس) مع ضغوط العمل ، يواصل التعامل مع قضاياه الشخصية، فيما تركز ريبيكا (هانا وادينجهام) على هزيمة روبرت وكيلى (جونو تمبل) وهى تتولى منصب رئيس العلاقات العامة الخاصة بها.