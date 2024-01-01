بعد إمتناعها عن حضور الـ ميت غالا منذ عام 2007.. جينيفر غارنر تكشف لأول مرة سبب هذا القرار

ميرنا وليد - بيروت - لم تحضر النجمة العالمية جينيفر غارنر حفل ميت غالا الذي يقام في متحف متروبوليتان للفنون منذ عام 2007 لأسباب مجهولة، إلا أنها كشفت في وقت سابق عن الأسباب الحقيقية وراء إمتناعها عن الحضور.



وأوضحت جينيفر لمجلة فوغ قائلة: "لقد ذهبت إلى حفلة Met Ball مرة واحدة بالضبط، لقد وجدت الأمر مخيفاً بعض الشيء لذا لم أعد".

ومع ذلك، فإن المرشحة لجائزة إيمي أربع مرات، تنظر باعتزاز إلى حفل عام 2007، إذ قالت: "ارتديت في تلك الليلة ثوب فالنتينو الأحمر السحري، وكنت رفيقته وكان ذلك مهيباً ومميزاً حقاً".

يذكر أن فالنتينو في ذلك العام الذي كان يبلغ من العمر 51 عاماً، وكان موضوع الأمسية هو "Poiret: King of Fashion"، والذي كرّم المصمم الراحل Paul Poiret - وهو فنان معروف بتحديث أسلوب المرأة.



