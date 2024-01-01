سوسن بدر: أتمنى العودة إلى المسرح في العام الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة سوسن بدر، انها تتمني خلال عام ٢٠٢٤ تقديم عدد من الأعمال المتميزة، مشيرة الي انها تتمني تقديم عمل كوميدي، وان بدايتها الفنية كانت من خلال الكوميديا، ولا اعرف سبب ترشيحي دائما لأدوار اخري غير الكوميدية.

واشارت النجمة سوسن بدر، خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، انها تقدم مسلسل حدوتة منسية حاليا وسعيدة بردود الفعل عليه ، مشيرة الي انها تتمني العودة الي خشبة المسرح مرة اخري وتقديم عمل مسرحي ، واتمني ان يعود المسرح المصري بشكله المعتاد وان يكون هناك العديد من المسرحيات

وعن حياتها الخاصة، قالت : "أنا لست ضد الزواج ولكنه ليس حاليا من ضمن أحلامي ، واتمني النجاح والتوفيق لأبنائي وأحفادي.

وعن مسلسل بابا المجال، والتي قدمته في ٢٠٢٣ وحقق نجاح كبير، قال : "قدمت دور زهيرة والمخرج أحمد خالد موسي كلمني وقالي الدور مش كبير ولكنه مهم ونتمني وجودك معانا ومصطفي شعبان يتمني ذلك ايضاً ، و أنا احب مصطفي شعبان علي المستوي الشخصي واتمني أشاركه في عمل فني، ومع الوقت قالوا لي ان الدور كبير وهل يسمح وقتك وكنت اصور جميلة وتم التنسيق وشخصية زهيرة في بابا المجال قريبة من قلبي.

وعن دورها بمسلسل جميلة، قالت : " ان الشخصية نجحت وقدمتها علي الرغم من انها بعيدة عن شخصيتي الحقيقية ، وفي احداث المسلسل ترتكب العديد من الجرائم بغرض الدفاع عن اولادها.