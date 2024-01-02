شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان: فيلم "ليه تعيشها لوحدك" تحد جديد.. وفيه أدوار نفسى أعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد رضوان، ضيفًا على تليفزيون الخليج 365، مع الزميلة لميس محمد، للتحدث عن كواليس فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، ودوره وذكرياته مع صديقه النجم خالد الصاوى.

وقال محمد رضوان: "بعمل دور رامز شخص عايش لوحده هو والكلب، تزوج وولاده مهاجرين وزعلان أنهم لا يسألون عيله"، وعن أكتر حاجة شدته للسيناريو، قال: "قصة واقعية وفيه رومانسية مفتقدينها دلوقتى وحاجات لطيفة خاصة بينا جيل مارس المسرح من زمان وزميلنا كتير سابه وبيفكر بيرجع لها لما كبر، وفيه كمية مشاعر لطيفة فيه".

وعن العمل مع صديقه النجم خالد الصاوى في الفيلم، رد قائلاً: "الشغل زمان حلو جدًا ودلوقتى أحلى زمان اتقابلنا وإحنا صغيرين كلنا طاقة دلوقتى وإحنا بنشتغل كلنا نضج وخبرة وكل الكواليس بنفتكر إحنا بنعمل إيه زمان لقاء مفعم بالذكريات، وأى ورق جديد بالنسبة ليا تحدى وفى أدوار كتير نفسى أعملها لسه".

تدور قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.