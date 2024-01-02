بالصور - داليا شوقي تهنئ متابعيها بالعام الجديد .. بقلادة خريطة فلسـ طين

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الممثلة المصرية داليا شوقي متابعيها بمناسبة حلول العام الجديد 2024، ونشرت صوراً جديدة لها وعلقت قائلة: "سنة جديدة و حلوة يا عم سعييد يا رب سنة جميلة و حنينة و مريحة و حرة علينا جميعاً" ، وظهرت داليا شوقي في الصور مرتدية قلادة خريطة فلسـ طين.



وكانت داليا شوقي قد كشفت عن سبب عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد" المنتظر عرضه قريبا.

ونشرت داليا مجموعة صور من شخصيتها في المسلسل على حسابها وكتبت قائلة "‏‎كان سر كبير و تقيل بس اعتقد دلوقتي كلكوا عرفتوه" .



