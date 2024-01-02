مشاهدات أغنية بهاء سلطان "قبل ما أمشي" خلال 10 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الأغنية الجديدة للفنان بهاء سلطان “قبل ما أمشي”، أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة، خلال 10 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل اغنية بهاء سلطان قبل ما أمشي

وصلت الأغنية للمرتبة 22 في قائمة الاكثر مشاهدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، وتقول كلماتها "

قبل ما أمشي عايز أسلم عاللي جرحه في قلبي علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل اللي ساب ف القلب نغزه لا ملامه و لا مؤاخذه الغلاوه و المعزه سابوا جرح ما يحتمل تحيه لكل خيبه كل دقة نقص عيبه جايه مالناس القريبه عيني عالدنيا الغريبه تحيه لكل كدبه الخيانه بجد صعبه لماتيجي من الاحبه جرح يصعب عالأطبه بلغوه مني سلامي و اعتذاري عن طيابتي عن براءتي عن سذاجتي و الخيابه و الهبل سابوا جرح ما يحتمل".

بهاء سلطان مع أحمد سعد في كله فالصو

كان قد طرح بهاء سلطان حديثًا ديو “كله فالصو” مع الفنان أحمد سعد، ضمن أحداث فيلم “عصابة عظيمة”، المقرر عرضه في السينمات في مطلع يناير 2024.

وتقول كلماتها "

لو تيجى سيرتك قدامى بفضل اقول انا مش هشتاق و دقيقة وارجع ف كلامى ليه هو انا برج الجوزاء ؟ ولا انا واقع في عصابه ولا انا عندك بتغابه ولا انت سوقت فالحلاوة وخليت الحلوين .. خليت الحلوين خليت الحلوين غلابه Fake كله فالصو وكله الا بس جمال عينيك كله نازل نقش فيك وانت اصلى ختمك عليك كله في الجمال ده صينى وانت بس اللى قارينى ولا حاجه تملى عينى غيرك ياللى العين عليك Fake كله فالصو وكله الا بس جمال عينيك كله نازل نقش فيك وانت اصلى ختمك عليك كله في الجمال ده صينى وانت بس اللى قارينى ولا حاجه تملى عينى غيرك ياللى العين عليك باسخن وحرارتى بتعلى انا ولا خط الاستواء افتحلى بس سكه واحنا هنوصل لاتفاق مصروفلك حُسن غالى مستورد سعره عالى وانا على قد حالى".