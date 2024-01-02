بالبوستر الرسمي..حسين فهمي يشعل حماس الجمهور لفيلمه الجديد "الإسكندراني"

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ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري حسين فهمي البوستر الرسمي لأخر الأعمال التي يشارك فيها وهو فيلم الإسكندراني من بطولة أحمد العوضي، وحمس الجمهور من خلال البوستر معلقاً بالقول : "الاسكندراني - El Eskandrany بجميع دور العرض، انتظرونا، يوم 4 يناير في مصر و 11 يناير بالخليج، فيلم الإسكندراني في جميع دور العرض".
وفي وقت سابق، إنتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حول تعرض الممثل المصري حسين فهمي لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى، لكن فهمي نفى هذه الأخبار، وقال إنه بصحة جيدة، وكل ما يتردد مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، كما أنه يمارس عمله ومهامه كرئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وطمأن متابعيه قائلاً :”دي أخبار السوشيال ميديا اللي بتتسلى علينا”.
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