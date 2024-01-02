بالكاجوال الأسود..سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بجمالها وأنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف على الجمهور بلوك رائع من خلال صورة لها نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت سلمى بلوك شتوي كاجوال مميز إرتدت فيه توب باللون الأسود ذات قبعة مع سروال واسع من الجلد الأسود ومعطف طويل وواسع باللون الأسود، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل كعكة مع مكياج هادئ ونظارات شمسية على عينيها.



وفي وقت سابق، كشفت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف، عن تفاصيل شخصيتها بفيلم "ليه تعيشها لوحدك" المقرر طرحه بقاعات السينما يوم 3 كانون الثاني المقبل.

ونشرت سلمى أبو ضيف البوستر الخاص بالفيلم، وعلّقت قائلة: "الحب هو اللي بيخلينا نشوف الدنيا، بس الدنيا أحيانًا بيكون ليها رأي تاني، استنوني في تجربة سينمائية مختلفة (ليلى الشهاوي) في فيلم ليه تعيشها لوحدك".

