وفاة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا الشهيرة بـ "ماما كوكو"

ياسر رشاد - القاهرة - رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير من عام 2024، الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا، التي جسّدت صوت شخصية “ماما كوكو” في فيلم الرسوم المتحركة الشهير “Coco”،عن عمر ناهز 90 عامًا، وذلك حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للفنون الجميلة في المكسيك،دون الكشف عن سبب الوفاة.

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الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا



ومن جانبها قالت وزيرة الثقافة المكسيكية، أليخاندرا فروستو جيريرو، في بيان، إنّ مورجويا واحدة من أعظم الممثلات المكسيكيات.

وتابعت الوزيرة : “الممثلة الراحلة ستترك فراغا هائلا في مواقع التصوير في بلادنا”.

الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا



الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا



أعمال الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا

الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا ،قدمت فيلم «Coco»، الذي صدر عام 2017،إلى الجمهور العالمي في وقت متأخر من حياتها، رغم أنّها كانت صاحبة مسيرة طويلة في التمثيل بالسينما والتلفزيون والمسرح، وظهرت في نحو 70 مسرحية و90 فيلمًا، بما في ذلك فيلم «Life Sentence» إنتاج عام 1979، و«The Queen of the Night» إنتاج 1994.

الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا



وحصلت آنا أوفيليا مورجويا، في أبريل الماضي من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، على وسام إنجمار بيرجمان لتركها «بصمة لا تمحى» في السينما والمسرح المكسيكي.

الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا



وأعربت الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا، بتواضع عن سعادتها بالجائزة قائلة إنّها مرهقة من كل التقدير والاستحسان الذي حصلت عليه، وتابعت: «هذه المهنة هي كل حياتي وكل شغفي في الحياة.. لقد أحببتها جدا».

فيلم ماما كوكو

فيلم الرسوم المتحركة Coco، الذي تلعبه الممثلة المكسيكية دونيا ماريا سالود راميريز كاباليرو، أنتج هذا الفيلم في عام 2017 من قبل استوديوهات بيكسار وإخراج أدريان مولينا، لي إدوارد إنريتش، وبطولة آنا أوفيليا مورجيا، دنيا ماريا سالود راميريز كاباليرو، أنتوني جونزاليس، بنيامين برات، إدوارد جيمس أولموس، وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 175 مليون دولار، وهي تكلفة ضخمة، كما ورد لأول مرة في اليوم العشرين من أكتوبر 2017 م في موريليا بالمكسيك خلال مهرجان موريليا السينمائي الدولي.

قصة فيلم كوكو

تدور قصة الرسوم المتحركة Coco حول صبي يبلغ من العمر 12 عامًا يُدعى ميغيل، يحب الموسيقى ولكن عائلته ترفض ممارسة هوايته، وعودة زوجها يكره الموسيقى ويتخلص من كل ما يتعلق بها، والأسرة يعمل في صناعة الأحذية، ويسعى ميغيل من خلال أحداث الفيلم إلى تحقيق حلمه بالمشاركة في عرض موهوب موسيقي.

