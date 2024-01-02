أنشطة متنوعة للأطفال في احتفالات قصور الثقافة بالعام الجديد

ياسر رشاد - القاهرة -

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الأنشطة المتنوعة للأطفال، ضمن برنامجها للاحتفال بالعام الجديد، والمنفذ برعاية وزارة الثقافة.

وفي السياق شهد مركز الطفل للحضارة والإبداع يوما ترفيهيا للأطفال تضمن عرضا فنيا لفرقة "كذا لون" للمسرح الأسود، تلاه فقرة رسم على الوجه.

كما نفذ أتوبيس الفن الجميل ورشة فنية لأطفال مستشفى "57357"، تضمنت تصميم حيوانات ثلاثية الأبعاد باستخدام الفوم والكانسون الملون.

بينما أقام فنانو قصر ثقافة 25 يناير عدة ورش فنية لطلاب مدرسة الأمل للصم والبكم، منها ورش تصميم أشغال يدوية، وورشة عمل مجسم لسلاحف النينچا بالكانسون الملون، بالإضافة إلى ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل.

قدمت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ونظمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة للأطفال بالمحافظات بهدف تنمية مهاراتهم وتعديل سلوكياتهم.